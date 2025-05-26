В Україні оголошено масштабну тривогу через пуск ракет стратегічною авіацією РФ
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через атаку крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група ракет на Черкащині та Київщині, курс північно-західний", - повідомили військові о 04:12.
За даними моніторингових каналів,о 04:21 ворожі ракети тримали курс на Вінницьку область у напрямку Погребища і Козятина.
О 04:27 Повітряні сили повідомили про рух групи ракет через Вінницьку область у напрямку міста Старокостянтинів.
Станом на 04:12 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари Росії
В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи масовано атакують Україну ударними безпілотниками.
О 00:43 в Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення ворожих БпЛА.
Згодом у столиці пролунали вибухи на тлі атаки дронів.
Близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
В ніч на неділю, 25 травня, агресор атакував 13 областей країни, були використані десятки балістичних і крилатих ракет, а також близько 300 "Шахедів".
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