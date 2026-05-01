Тернопіль під масованою атакою дронів: що відомо про наслідки
Вдень 1 травня Тернопіль опинився під атакою російських дронів. У місті пролунала серія вибухів, а місто затягнуло димом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Тернопільську ОВА та мера міста Сергія Надала.
Перші вибухи пролунали в Тернополі близько 13:10. Це сталося на тлі масованої атаки "Шахедів" на Україну. Моніторингові канали повідомляли про декілька десятків дронів, які долетіли до міста.
"Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом", - закликав мешканців міста міський голова Надал.
За словами голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, Тернопільщина та Тернопіль перебувають в зоні підвищеної небезпеки.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, після вибухів місто затягнуло димом.
Що відомо про наслідки
14:12. Мер міста повідомив, що частина Тернополя опинилася без світла.
А саме частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.
Масована атака дронів на Україну
Нагадаємо, від ранку Росія атакує Україну цілими табунами дронів. Безпілотники фіксувалися у більшості областей країни, або їх частинах. Близько опівдня дрони долетіли і до західних регіонів.
Сили протиповітряної оборони протидіють ворожим дронам.