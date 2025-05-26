Трамп: Путін збожеволів. Якщо візьме всю Україну - Росію чекає крах

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "став абсолютно божевільним". Він додав, що якщо той зважиться на захоплення всієї України, тоді на Росію чекає крах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Заяви Трампа пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії", - написав він.

Крім критики в бік Путіна, Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Зокрема, через те, що його слова нібито створюють проблеми.

"Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", - наголосив президент США.

Він також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть", - резюмував американський лідер.