Траур и 10 погибших: что происходит в Одессе после пожара

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Пожар в колледже произошел 4 декабря, поиски погибших продолжаются до сих пор

Пожар в колледже Одессы произошел в среду, 4 декабря, но ликвидация завалов и поиски погибших продолжаются до сих пор. Число жертв трагедии продолжает расти, а в Украине был объявлен день траура. Все подробности о ЧП в Одессе - в материале РБК-Украина.

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 10

Утром воскресенья, 8 декабря, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под завалами одесского колледжа обнаружили тела еще двух погибших в результате пожара. Сейчас личности погибших устанавливают. Так, число погибших в результате трагедии возросло до 10 человек.

Фото: последствия пожара в колледже Одессы (dsns.gov.ua)

В Украине объявлен траур из-за пожара в Одессе

Вечером субботы, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об объявлении всеукраинского дня траура по погибшим в результате пожара в колледже Одессы.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги", - заявил глава государства.

Что известно о жертвах пожара в Одессе

В субботу, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявили об установлении личности одного из погибших в результате пожара в колледже. Жертвой оказалась сотрудница заведения Марина Коваль.

От полученных при пожаре травм в больнице Одессы скончалась еще одна сотрудница колледжа Анна Бортюк. Еще одна жертва - 17-летняя студентка.

Зеленский призвал провести массовые проверки

В связи с пожаром в колледже Одессы президент Владимир Зеленский распорядился провести в Украине массовые проверки детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий и других зданий, где есть скопление людей.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их совершили", - заявлял президент.

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

По факту пожара в Одессе открыто дело

По факту пожара в одесском колледжа полиция открыла уголовное производство. Правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. В субботу, 7 декабря, в полиции сообщили об установлении первых подозреваемых.

В Одессе сгорел колледж

По данным управления ГСЧС в Одесской области, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник около 10 часов утра. Спасатели получили сообщение о возгорании на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Предварительно, причиной пожара в колледже мог стать неисправный удлинитель в одном из кабинетов.