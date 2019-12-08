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Пожар в Одессе: последняя проверка состоялась 5 лет назад

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 14:51
Пожар в Одессе: последняя проверка состоялась 5 лет назад
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

До 10 января правительство проведет полную проверку заведений по Украине

Последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась 5 лет назад. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, он сегодня прибыл в Одессу, чтобы проверить ход расследования причин и обстоятельств пожара. Гончарук рассказал, что последняя проверка в сгоревшем колледже проводилась 5 лет назад.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул он.

Гончарук отметил, что до 10 января Кабмин проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что одесские правоохранители установили первых подозреваемых в деле о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Полиция задержала 2 человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.

В Одессе произошел пожар в жилом доме, есть погибшие Под завалами колледжа в Одессе обнаружили еще 2 тела
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