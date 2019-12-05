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Зеленский требует провести массовые проверки из-за пожара в Одессе

Новости » Политика     05.12.2019 - 16:02
Зеленский требует провести массовые проверки из-за пожара в Одессе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Проверки проведут в школах, общежитиях и других учреждениях

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

По его словам, Кабинету министров и органам местной власти поручено в течение месяца проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, вузов, общежитий и так далее. Кроме того, Зеленский распорядился проверить всех должностных лиц, выдающих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - отметил президент.

Зеленский также предлагает пересмотреть оснащение спасательных подразделений, служб быстрого реагирования и медицины катастроф.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. - быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности.

Отметим, на данный момент известно об одном погибшем и 29 пострадавших при пожаре в одесском колледже. Еще 14 человек считают пропавшими без вести.

В МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности
Новости Украины Владимир ЗеленскийОдессапожар
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