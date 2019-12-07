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В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 14:09
В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Погибшей оказалась сотрудница колледжа

В Одессе опознали личность еще одной погибшей в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, ею оказалась сотрудница заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Так, во время сегодняшнего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявили, что была опознана личность одной из женщин, чьи тела были обнаружены под завалами Одесского колледжа.

Жертвой оказалась сотрудница колледжа Марина Коваль, 1963 года рождения. Погибшая не выходила на связь с родными с 7:00 утра среды, 4 декабря. Уже с 14-ти часов ее телефон был выключен.

Пока личность еще двух погибших устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в колледже статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются 10 человек. Для ликвидации последствий пожара спасатели задействовали автокран FAUN.

Также РБК-Украина писало, что количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 5 человек. Вечером 6 декабря под завалами здания было обнаружено тело женщины.

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