Траур та 10 загиблих: що відбувається в Одесі після пожежі

Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Пожежа у коледжі сталася 4 грудня, пошуки загиблих досі тривають

Пожежа в коледжі Одеси сталася у середу, 4 грудня, але ліквідація завалів та пошуки загиблих досі тривають. Число жертв трагедії продовжує зростати, а в Україні було оголошено день жалоби. Всі подробиці про НП в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

Число загиблих при пожежі в Одесі зросло до 10

Вранці неділі, 8 грудня, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що під завалами одеського коледжу виявили тіла ще двох загиблих в результаті пожежі. Наразі особи загиблих встановлюють. Так, число загиблих в результаті трагедії зросло до 10 осіб.

Фото: наслідки пожежі в коледжі Одеси (dsns.gov.ua)

В Україні оголошено жалобу через пожежу в Одесі

Ввечері суботи, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський видав указ про оголошення всеукраїнського дня жалоби за загиблими внаслідок пожежі в коледжі Одеси.

"Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національної жалоби за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори", - заявив глава держави.

Що відомо про жертв пожежі в Одесі

У суботу, на засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій заявили про встановлення особи однієї з загиблих в результаті пожежі в коледжі. Жертвою виявилася співробітниця закладу Марина Коваль.

Від отриманих при пожежі травм в лікарні Одеси померла ще одна співробітниця коледжу Ганна Бортюк. Ще одна жертва - 17-річна студентка.

Зеленський закликав провести масові перевірки

У зв'язку з пожежею в коледжі Одеси президент Володимир Зеленський розпорядився провести в Україні масові перевірки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків та інших будівель, де є скупчення людей.

"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки, домагатися їх безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, що їх вчинили", - заявляв президент.

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

За фактом пожежі в Одесі відкрито справу

За фактом пожежі в одеському коледжу поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці кваліфікували подію як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У суботу, 7 грудня, в поліції повідомили про встановлення перших підозрюваних.

В Одесі згорів коледж

За даними управління ДСНС в Одеській області, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла близько 10 години ранку. Рятувальник отримали повідомлення про загорання на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу. Попередньо, причиною пожежі в коледжі міг стати несправний подовжувач в одному з кабінетів.