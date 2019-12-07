ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 22:11
В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе
Фото: место пожара в Одессе (t.me/dumskaya_net)

8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу №892/2019, 8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре в Одессе.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил президент в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что сохранить жизнь является главнейшей задачей государства.

"Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь - самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди гибнут на фронте. Но вдвойне хуже, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной халатности", - добавил Зеленский.

Также он добавил, что будет работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в Одессе погибли восемь человек. Среди них спасатель, который был госпитализирован 4 декабря.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.

Число жертв в результате пожара в Одессе продолжает расти Количество жертв в результате пожара в Одессе возросло до семи
Новости Украины Одессапожартраур
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь