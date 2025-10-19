Трамп змінив риторику щодо "Томагавків" через дзвінок Путіна? Що каже Зеленський

Зеленський сказав, що насправді він не знає, чому Трамп так різко "дав задню", оскільки до телефонної розмови між президентом США та Путіним побачитися не вдалося. Проте, припустив президент, насправді причина лежить на поверхні.

"Добре, що він не сказав "ні". Але я думаю, можливо після дзвінка Трамп зрозумів - мене там, звісно, не було - але що я знаю про "Томагавки", так це те, що це дуже чутливо для росіян. І вони бояться, що США можуть поставити їх Україні. І Путін боїться, що нам поставлять "Томагавки". Тому що ми знаємо, де військові цілі на їхній території, і він боїться, що ми застосуємо ракети", - пояснив Зеленський свою думку.