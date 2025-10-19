UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп змінив риторику щодо "Томагавків" через дзвінок Путіна? Що каже Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп міг змінити думку щодо надання Україні крилатих ракет "Томагавк" після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній дуже боїться постачань американських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський NBC News.

Зеленський сказав, що насправді він не знає, чому Трамп так різко "дав задню", оскільки до телефонної розмови між президентом США та Путіним побачитися не вдалося. Проте, припустив президент, насправді причина лежить на поверхні.

"Добре, що він не сказав "ні". Але я думаю, можливо після дзвінка Трамп зрозумів -  мене там, звісно, не було - але що я знаю про "Томагавки", так це те, що це дуже чутливо для росіян. І вони бояться, що США можуть поставити їх Україні. І Путін боїться, що нам поставлять "Томагавки". Тому що ми знаємо, де військові цілі на їхній території, і він боїться, що ми застосуємо ракети", - пояснив Зеленський свою думку.

 

Постачання Tomahawk Україні: що відомо

Відомо, що телефонна розмова Путіна з Трампом тривала понад 2,5 години. За даними ЗМІ, переляканий диктатор вимагав від Трампа не відправляти Україні ракети, натомість робив президенту США всілякі сумнівні пропозиції.

Деякі плоди це дало. Так, під час зустрічі з Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що ракети, мовляв, потрібні США не менше, ніж Україні, та й взагалі "великий миротворець" сподівається завершити війну в Україні дуже скоро.

Вже після зустрічі з Трампом Зеленський на брифінгу сказав, що насправді тему надання Україні Tomahawk ніхто не скасовував. Але сторони домовилися не порушувати цю тему публічно, оскільки США, мовляв, не хочуть ескалації.

Також Зеленський пояснював, що росіяни бояться не стільки ракет Tomahawk, скільки того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням. А тільки згадка про можливість надання цих ракет змушує Кремль битися у панічному приступі.

Тим часом за даними американського видання Axios, Трамп заявив Зеленському, що не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Ба більше, за даними джерел американської служби новин CNN, у Трампа склалося враження, що Україна нібито хоче ескалації війни.

