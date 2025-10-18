Не тільки Tomahawk: Зеленський пояснив, чого насправді бояться росіяни

Російські окупанти бояться не тільки ракет Tomahawk, а й того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Голова держави пояснив, що росіяни побоюються ракет Tomahawk, оскільки це потужна зброя. Але ворог також знає, які системи озброєння є в України. "Ми не говоримо тільки про Tomahawk, нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони роблять різні кроки і посилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні", - додав він.