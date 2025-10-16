Злякався "Томагавків"? Путін відговорював Трампа відправляти ракети і згадав про дипломатію

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тривала 2,5 години. Основна увага була приділена війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника Путіна Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ.

Путін нафантазував, що РФ нібито має успіхи на фронті, але при цьому заявив, що є прихильником політико-дипломатичного шляху врегулювання війни.

Не обійшов російський диктатор стороною і можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він переконував Трампа в тому, що ці ракети "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".

Президент США під час розмови також згадував про свої успіхи у врегулюванні конфліктів. За словами Ушакова, Трамп заявив про "колосальні перспективи" для економічного співробітництва Росії та США після завершення конфлікту в Україні.