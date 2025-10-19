ua en ru
Здав назад? Путін натякнув Трампу на можливі територіальні поступки в Україні, - WP

Неділя 19 жовтня 2025 01:40
Здав назад? Путін натякнув Трампу на можливі територіальні поступки в Україні, - WP Ілюстративне фото: Путін висунув Трампу територіальні умови щодо миру в Україні (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом вимагав від Києва повну відмову від контролю над Донецьком. У такому випадку війна буде припинена.

У той же час він натякнув, що готовий здати частини двох інших регіонів України, які частково захопила армія РФ, - Запорізької та Херсонської - в обмін на повний контроль над Донецьком.

Про це журналістам The Washington Post повідомили два високопосадовці, знайомі з розмовою Трампа і Путіна.

"Це дещо менша територіальна претензія, ніж та, яку він висунув у серпні в Анкориджі. Деякі чиновники Білого дому представили це як прогрес", - каже один із високопосадовців, якого проінформували про розмову з Путіним.

Ні Білий дім, ні Кремль не відповіли на запит The Washington Post про коментар.

"Поступки" РФ щодо українських територій

Після візиту до Москви у серпні 2025 року спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п'яти регіонів.

"Поступки, на які погодилася піти Росія - не окуповувати всю Україну", - заявив він.

Проте, Віткофф не зміг пояснити, чи це така сама "мирна угодою", яку пропонував Путін: виведення українських військ з Донбасу в обмін на просто "припинення вогню".

На це президент України Володимир Зеленський відповів, що обіцянки російської влади нібито припинити окупацію України в разі здачі нею Донецької та Луганської областей не є поступками.

Варто зауважити, що Росія неодноразово висувала вимоги повного виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що такий сценарій неможливий.

