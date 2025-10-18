Трамп поки що відмовив Зеленському в "Томагавках": зустріч лідерів була напруженою, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що не має наміру постачати Україні далекобійні ракети "Томагавк". Принаймні, поки що.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання пише, що Зеленський сподівався покинути Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває зовсім в іншому "стані духу" після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним.

Зокрема, Трамп під час зустрічі дав зрозуміти, що його пріоритетом є дипломатія, а поставки "Томагавків" можуть її підірвати. Зеленський своєю чергою активно наполягав на них, але президент США чинив опір і не виявляв гнучкості.

Також під час переговорів глава Білого дому поінформував Зеленського про свою телефонну розмову з Путіним.

Він підкреслив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного вирішення конфлікту полягає в тому, щоб завершити війну, заморозивши лінії фронту. Axios вказує, що це пропозиція, яку Україні нібито важко прийняти.

Одне з джерел повідомило, що зустріч лідерів "була непростою", а за словами іншої людини - "вона була поганою".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - сказало перше джерело.

Друге повідомило, що під час зустрічі президент США зробив кілька різких заяв, і в деякі моменти зустріч була досить емоційною.

Як пише Axios, зустріч "різко завершилася" через 2,5 години.

"Думаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня", - сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США і Росією.

Відомо, що президент США має намір зустрітися з главою Кремля в Будапешті протягом наступних двох тижнів.