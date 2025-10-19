Трамп изменил риторику по "Томагавкам" из-за звонка Путина? Что говорит Зеленский

Поставка Tomahawk Украине: что известно

Известно, что телефонный разговор Путина с Трампом длился более 2,5 часов. По данным СМИ, испуганный диктатор требовал от Трампа не отправлять Украине ракеты, зато делал президенту США всевозможные сомнительные предложения.

Некоторые плоды это дало. Так, во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что ракеты, мол, нужны США не меньше, чем Украине, да и вообще "великий миротворец" надеется завершить войну в Украине очень скоро.

Уже после встречи с Трампом Зеленский на брифинге сказал, что на самом деле тему предоставления Украине Tomahawk никто не отменял. Но стороны договорились не поднимать эту тему публично, поскольку США, мол, не хотят эскалации.

Также Зеленский объяснял, что россияне боятся не столько ракет Tomahawk, сколько того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением. А только упоминание о возможности предоставления этих ракет заставляет Кремль биться в паническом приступе.

Между тем по данным американского издания Axios, Трамп заявил Зеленскому, что не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk. Более того, по данным источников американской службы новостей CNN, у Трампа сложилось впечатление, что Украина якобы хочет эскалации войны.