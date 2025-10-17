Трамп: сподіваюся, ми зможемо закінчити війну в Україні без роздумів про Tomahawk

США потрібні далекобійні ракети Tomahawk. Тому Вашингтон розраховує, що війну РФ проти України можна буде завершити без поставок таких ракет.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп, коментуючи питання щодо можливих поставок Україні ракет Tomahawk, зазначив, що США потребують такого озброєння і багато в чому іншої зброї, яку зараз постачають Україні.

За його словами, це одна з причин, чому США хочуть покласти край війні Росії проти України.

"Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, не замислюючись про Tomahawk. Думаю, ми вже досить близькі до цього", - вважає американський лідер.