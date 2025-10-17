Трамп: сподіваюся, ми зможемо закінчити війну в Україні без роздумів про Tomahawk
США потрібні далекобійні ракети Tomahawk. Тому Вашингтон розраховує, що війну РФ проти України можна буде завершити без поставок таких ракет.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп, коментуючи питання щодо можливих поставок Україні ракет Tomahawk, зазначив, що США потребують такого озброєння і багато в чому іншої зброї, яку зараз постачають Україні.
За його словами, це одна з причин, чому США хочуть покласти край війні Росії проти України.
"Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, не замислюючись про Tomahawk. Думаю, ми вже досить близькі до цього", - вважає американський лідер.
Tomahawk для України
Нагадаємо, Україна просила у США почати постачання далекобійних ракет Tomahawk уже досить давно. Адміністрація Джо Байдена відмовлялася надавати українським воїнам таку зброю.
Водночас президент США Дональд Трамп кілька тижнів тому заявляв, що рішення про постачання Україні таких ракет "фактично ухвалено".
Пізніше він додав, що перед поставками йому все ще потрібно поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова двох лідерів відбулася вчора, 16 жовтня.
За інформацією джерел CNN, Трамп хоче використати передачу Україні Tomahawk як інструмент впливу, тому під час дзвінка він не відкидав можливість поставок.