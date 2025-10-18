Тему не скасовували: Зеленський відповів, чи будуть ще переговори щодо "Томагавків"
Тему щодо надання ракет "Томагавк" Україні ніхто не скасовував. Президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні також потрібна ця зброя - не менше, ніж США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу після зустрічі в Білому домі.
"Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим", - сказав президент.
При цьому Зеленський відмовився ділитися деталями. Він запропонував пресі запитати про подробиці американську сторону.
"Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні", - пояснив український лідер.
Зазначимо, трохи раніше Зеленський сказав, що він обговорював з Трампом питання передачі далекобійної зброї, в тому числі ракет "Томагавк". Але США, мовляв, не хочуть ескалації - тому є домовленість поки що публічно не чіпати цю тему.
Напередодні Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зробив неоднозначну заяву про "Томагавк". За його словами, у Сполучених Штатів багато цих ракет, проте вони буцімто потрібні самим США.