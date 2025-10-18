Тему не скасовували: Зеленський відповів, чи будуть ще переговори щодо "Томагавків"

Тему щодо надання ракет "Томагавк" Україні ніхто не скасовував. Президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні також потрібна ця зброя - не менше, ніж США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу після зустрічі в Білому домі.

"Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим", - сказав президент.

При цьому Зеленський відмовився ділитися деталями. Він запропонував пресі запитати про подробиці американську сторону.

"Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні", - пояснив український лідер.