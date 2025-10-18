Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk Україні. Водночас, глава Кремля Володимир Путін боїться цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.