Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk Україні. Водночас, глава Кремля Володимир Путін боїться цього рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.
"Добре, що президент Трампа не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", - повідомив президент.
Зеленський наголосив, що оснащення українських військових ракетами Tomahawk викликає у Путіна серйозну стурбованість.
"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати поставлять нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх застосуємо", - додав глава держави.
Що ще говорив Зеленський про Tomahawk
Нагадаємо, вчора після зустрічі з Трампом Зеленський поспілкувався з пресою. У форматі "запитання-відповідь" він повідомив, що тему передання Tomahawk ніхто не скасовував, і сторони домовилися не порушувати цю тему публічно, оскільки США не хочуть ескалації.
Водночас він зазначив, що президент США Дональд Трамп більше розуміє, що Україні потрібні Tomahawk не менше, ніж США.
Ще Зеленський сказав, що росіяни бояться не тільки ракет Tomahawk, а й того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням.
Зазначимо, що за даними Axios, Трамп заявив Зеленському, що не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Але із застереженням, що поки що.
Також за словами одного з джерел CNN, у Трампа склалося враження, що Україна нібито хоче ескалації війни.