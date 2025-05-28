Трамп пригрозив Путіну, а ЗСУ стримують ворога на Сумщині: новини за 27 травня

Сили оборони України дають відсіч ворогу та знищують ДРГ на Сумщині. А президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 27 травня - у матеріалі РБК-Україна.
Як пояснив РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для українських радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп.
Інша тенденція, за його словами - росіяни влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки, додав Ігнат.
Видання, посилаючись на дані українського уряду, пише, із 206 загиблих військовополонених понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці. Крім того, ще 245 українських військових росіяни вбили на полі бою після здачі в полон.
У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги. При цьому в деяких випадках визначити причини смерті вкрай складно, оскільки у військових, яких повертають, іноді відсутні внутрішні органи, а в деяких випадках синці і травми приховані.
Як повідомляє Reuters, вчора глава МЗС Туреччини Хакан Фідан мав зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а сьогодні - з головою російської переговорної групи Володимиром Мединським, щоб обговорити "зусилля" щодо припинення війни в Україні. Також він планує зустрітися і з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Турецьке джерело повідомило виданню, що Анкара продовжить відігравати роль "посередника", тож найближчим часом Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів.
У мережі поширилося відео, на якому розгніваний натовп нападає на працівників ТЦК на одній з вулиць Черкас. За словами очевидців, конфлікт спалахнув під час перевірки військово-облікових документів - нібито саме дії представників терцентру стали причиною сутички.
У поліції натомість повідомили, що за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що США отримали від Києва перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму, або, як він його називає - аркуш умов щодо того, "як можемо досягти миру".
"Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну", - сказав Келлог.
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!" - написав він у соцмережі Social Truth.
Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо планування дій України у відповідь на атаки РФ.
"Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає - збільшувати виробництво наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше - я впевнений в цьому", - сказав Зеленський.
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