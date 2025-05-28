Трамп пригрозив Путіну, а ЗСУ стримують ворога на Сумщині: новини за 27 травня

Війна Росії проти України

Ігнат розкрив тактику росіян під час дронових атак по Україні

Як пояснив РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для українських радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп.

Інша тенденція, за його словами - росіяни влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки, додав Ігнат.

Понад 200 українських військових загинули в полоні РФ, - AP

Видання, посилаючись на дані українського уряду, пише, із 206 загиблих військовополонених понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці. Крім того, ще 245 українських військових росіяни вбили на полі бою після здачі в полон.

У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги. При цьому в деяких випадках визначити причини смерті вкрай складно, оскільки у військових, яких повертають, іноді відсутні внутрішні органи, а в деяких випадках синці і травми приховані.

Турецький міністр після зустрічі з Путіним у Москві поїде в Київ: що відомо

Як повідомляє Reuters, вчора глава МЗС Туреччини Хакан Фідан мав зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а сьогодні - з головою російської переговорної групи Володимиром Мединським, щоб обговорити "зусилля" щодо припинення війни в Україні. Також він планує зустрітися і з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Турецьке джерело повідомило виданню, що Анкара продовжить відігравати роль "посередника", тож найближчим часом Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів.

Напад на представників ТЦК у Черкасах: поліція повідомила про затриманих

У мережі поширилося відео, на якому розгніваний натовп нападає на працівників ТЦК на одній з вулиць Черкас. За словами очевидців, конфлікт спалахнув під час перевірки військово-облікових документів - нібито саме дії представників терцентру стали причиною сутички.

У поліції натомість повідомили, що за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

США отримали умови для мирної угоди від України, чекають їх від РФ, далі - зустріч у Женеві

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що США отримали від Києва перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму, або, як він його називає - аркуш умов щодо того, "як можемо досягти миру".

"Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну", - сказав Келлог.

Трамп заявив, що Путін грає з вогнем

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!" - написав він у соцмережі Social Truth.

Зеленський після наради з військовими: Україна нарощує дрони й готує відповідь РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо планування дій України у відповідь на атаки РФ.

"Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає - збільшувати виробництво наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше - я впевнений в цьому", - сказав Зеленський.