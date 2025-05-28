Трамп пригрозил Путину, а ВСУ сдерживают врага на Сумщине: новости за 27 мая

Силы обороны Украины дают отпор врагу и уничтожают ДРГ на Сумщине. А президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 27 мая - в материале РБК-Украина.
Как пояснил РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и далее пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для украинских радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.
Другая тенденция, по его словам - россияне устраивают групповые налеты дронов одновременно на один населенный пункт или объект, как это, например, было в ночь на понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной акцент их атаки, добавил Игнат.
Издание, ссылаясь на данные украинского правительства, пишет, из 206 погибших военнопленных более 50 погибли во время российского ракетного удара по колонии в Еленовке. Кроме того, еще 245 украинских военных россияне убили на поле боя после сдачи в плен.
Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи. При этом в некоторых случаях определить причины смерти крайне сложно, поскольку у возвращаемых военных иногда отсутствуют внутренние органы, а в некоторых случаях синяки и травмы скрыты.
Как сообщает Reuters, вчера глава МИД Турции Хакан Фидан имел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а сегодня - с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. Также он планирует встретиться и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", поэтому в ближайшее время Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.
В сети распространилось видео, на котором разгневанная толпа нападает на работников ТЦК на одной из улиц Черкасс. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул во время проверки военно-учетных документов - якобы именно действия представителей терцентра стали причиной столкновения.
В полиции сообщили, что за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина. Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Сейчас трое задержанных уже помещены в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США получили от Киева перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума, или, как он его называет - лист условий относительно того, "как можем достичь мира".
"Как только мы все это сложим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну", - сказал Келлог.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем!" - написал он в соцсети Social Truth.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий Украины в ответ на атаки РФ.
"Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает - увеличивать производство наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого. Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом", - сказал Зеленский.
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