Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів

Росіяни різко збільшили масштаб та частоту обстрілів по Україні. Яку мету зараз переслідує Москва – в матеріалі РБК-Україна.

Росія різко посилила обстріли України. Якщо впродовж останнього місяця ворог, зазвичай, запускав по наших регіонах в межах 100-200 далекобійних БПЛА за одну атаку, то в останні кілька днів Москва щоночі проводить масовані комбіновані удари.

Усе це відбувається на тлі російських заяв про їхню готовністю до переговорів та закінчення війни. Однак зростання інтенсивності їхніх атак та терористичні наслідки обстрілів дають підстави вважати, що насправді Путін переслідує інші цілі.

Новий задум Росії

За роки великої війни Росія постійно намагається ставити своєрідні "рекорди", змагаючись сама з собою – вдарити більшою кількістю ракет, "збити" таку кількість західних винищувачів, якої в Повітряних Силах України просто немає, тощо.

Протягом останніх трьох діб противник кожну ніч б'є по українських містах ракетами і дронами. В ніч з 25 на 26 травня росіяни направили на Україну "рекордну" кількість далекобійних БПЛА – 355, побивши свій попередній "рекорд" ніч до цього – тоді вони запустили 298 дронів.

Нічні атаки російських безпілотників, на жаль, вже давно стали рутиною для українців, бо з вересня вони відбуваються майже щодня. Виключенням стали дні, в які російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я". У той час як масовані комбіновані удари з ракетним озброєнням від початку року і до 24 травня ворог проводив приблизно 1-2 рази на місяць.

У ніч з 23 на 24 травня ПС РФ вдарили по Україні 14 балістичними ракетами типу Іскандер-M/KN-23. Окрім того, по українських містах пустили 250 БПЛА, з яких українські ПС знешкодили 245. Причому більшість з них – близько 200 БПЛА та 9 балістичних Іскандер-М / KN-23 – були націлені на атаку української столиці, вибухи та руйнування фіксувались майже у всіх районах.

Наслідки атаки дрону в районі Святошино (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

З 24 на 25 травня схема була схожою – з вечора росіяни почали хвилями запускати по Україні БПЛА, в сумі їх було 298, знешкоджено – 266. А вже вночі вони почали запускати ракети. Цього разу акцент був на крилатих ракетах – їх було аж 55 типу ("Калібр" та Х-101), одна надзвукова протикорабельна ракета Х-22, дев'ять балістичних ракет Іскандер-M/KN-23 і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. У ніч з 25 на 26 травня – одночасно з 355 БПЛА росіяни випустили по Україні дев'ять Х-101 з літаків стратегічної авіації.

При цьому росіяни не лише експериментують з комбінацією засобів ураження, але й змінюють тактику запуску БПЛА – у спробі обійти нашу ППО та влучити в цілі.

"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп", – пояснює РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Інша тенденція, за його словами – росіяни влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки, додав Ігнат.

Крім того, росіяни разом з ударними БПЛА типу "шахед" / "герань" запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду – "Пародія". Це, за задумом ворога, має посилити навантаження на нашу ППО. Під час останніх атак, за словами Ігната, пропорція між ударними БПЛА та хибними дронами "Пародіями" складала приблизно 60 на 40: 60% – справжніх, 40% хибних.

Мотивація Путіна

Можна виділити кілька основних завдань росіян у цих масованних кількаденних атаках. Перше і основне – зменшити обороноспроможність української армії. Над цим завданням Москва працює вже понад три роки. Вони регулярно намагаються "розвідати" інформацію про наші військові об'єкти. Особливо про ті, які залучені до виробництва ракет та БПЛА.

"Зараз російські удари направлені на нашу оборонку. Ми багато разів анонсували, що ось-ось почнемо випускати ракети. Росіяни кажуть, що за три дні збили 1177 українських дронів. І вони вирішили бити по підприємствах, які випускають ці засоби ураження. Місяць тому залишки ракети з реактивним двигуном було виявлено в Ростові-на-Дону. Тобто щось по росіянах або прилітає, або фарбується і наносяться останні штрихи. Вони на випередження працюють по нашим підприємствам ОПК", – каже експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна.

Оскільки Москва планує наступальні операції під час своєї літньої кампанії, один із її пріоритетів – завадити виробництву української зброї. Те, чи вдається росіянам "пробивати" ППО і влучати у військові об'єкти, зі зрозумілих причин, не розголошується.

"З одного боку, вони хочуть у такий спосіб впливати на настрої та моральний стан українців. Маючи ресурси, вони нарощують своє виробництво та можливості з запуску БПЛА – як ударних типів, так і дронів-імітаторів. Дві ночі поспіль вони випускали рекордну кількість цих безпілотних літальних апаратів. Проте це робиться не лише для залякування – вони хочуть також і вразити цілі своїх ударів – той чи інший об'єкт. У переліку цих об'єктів можуть бути і оборонні підприємства, критична інфраструктура та стратегічні державні об'єкти", – пояснив Ігнат.

Наслідки атаки в Печерському районі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Попри зміни в тактиці та експерименти росіян, Силам оборони все одно вдається знешкоджувати більшість ворожих БПЛА та ракет. До відбиття атак залучаються зенітні ракетні війська Повітряних сил, ППО Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, винищувачі та дронова ППО Сил безпілотних систем. Крім того, Романенко звертає увагу на хорошу роботу українських засобів РЕБ, які не лише "гасять" ворожі БПЛА, але й ракети.

"Кілька їхніх сучасних ракет були локаційно втрачені. Це означає, що вони десь попали під дію РЕБ, супутник не підказав їм куди летіти, і вони полетіли ген за небокрай", – додає Романенко.

Ще одне системне завдання росіян – це терор. Окупанти дуже сподіваються, що рано чи пізно українці настільки втомляться від регулярних атак, що їхній спротив, врешті-решт, зійде нанівець. І Кремль все ще не може прийняти той факт, що роки безперервного терору не змусили українців вийти на головні площі міст з плакатами "Ми на все згодні".

"Це ми знаємо, що така тактика не працює, а російська ментальність працює таким чином, що вони обирають мету і лобом намагаються пробити дірку в стіні. Це історично з імперських часів, з радянських часів. Вони впевнені, що якщо вони будуть кошмарити тил українців, тил здасться, суспільство здасться і змусить владу піти на всі умови росіян на перемовинах. Для цього вони це і роблять", – каже голова Центра протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Цей же терор, за задумом Москви, має підштовхнути нову хвилю міграції населення, наприклад, виїзд жінок і дітей. Градус паніки збільшується і на це розраховує Росія.

"Останні атаки – це спроба вплинути як на внутрішню стійкість України, так і суспільно-політичну ситуацію в Україні, на громадську думку та свідомість. Ворог намагається викликати у значної частини населення, якщо не у більшості, відчуття фатальності, небезпеки, страху з цими щоденними обстрілами. Ресурсна та фінансова база у противника, постійна модернізація їхніх засобів ураження дозволяє робити такі атаки більш масштабними по кількості та частішими", – розповів у розмові з РБК-Україна координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Ще один фактор, яким може керуватись Кремль – тиск на тлі переговорів. Під час останніх переговорів у Стамбулі російська делегація заявила свої максималістські вимоги для припинення війни.

Минулого тижня один з керівників ради федерації заявив, що Росія нібито готується передати Україні свої пропозиції – "меморандум" щодо завершення війни. Його зміст поки невідомий, але є сумніви, що він буде разюче відрізнятись від умов, озвучених у Стамбулі. І, схоже, саме це і є той "фінал", який би влаштував Москву.

Однак Путін розуміє, що Україна не готова йти на ці ультиматуми. Тож системні обстріли одночасно з активізацією наступальних дій на фронті, за логікою росіян, мають зробити українців більш поступливими.

Дрони, ракети і паніка в західних ЗМІ

Як це часто буває, коли росіяни піднімають градус терору, збільшуючи кількість атак, першими "здаються" західні медіа. На третій день масових ударів по Україні в кількох виданнях з'явилася інформація про те, що в РФ нарощують виробництва і модернізують засоби ураження.

В Україні ж, навпаки, все стає гіршим – ракети для ППО закінчуються, а нові чекати не доводиться, особливо враховуючи дещо дивну позицію американського президента Дональда Трампа, чия країна є основним постачальником зброї для ЗСУ.

Наприклад, видання The Economist припускає, що в недалекому майбутньому атаки з використанням тисячі БПЛА можуть стати реальністю.

"Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атакуючі рої в 1000 одиниць можуть стати реальністю", – пишуть у виданні.

Обстріл у Святошино дронами (фото: Getty Images)

Зрештою, РБК-Україна ще в березні писало, що Росія хоче під кінець першого півріччя 2025 року мати змогу запускати по 500 БПЛА за одну атаку. За інформацією видання, станом на березень Москва могла щомісяця виготовляти приблизно 900 "шахедів" / "Герань-2", не менш ніж тисячу "Пародій" і понад 2 тисячі "Гарпій" та "Гербер" (80% припадає на "Гербери" і 20% – на "Гарпії").

Іранські дрони, як пишуть західні медіа, активно модернізують. Серед засобів модернізації особливо обговорюється нібито наявність у новітніх моделей штучного інтелекту і можливості керувати ними за допомогою боту в Telegram. Проте експерти дуже скептично відносяться до цієї інформації.

"Дійсно весь час йде удосконалення "шахедів". Але треба розуміти, що управляти "шахедом" за допомогою мобільної мережі – це з області фантастики. "Шахед" – це зброя по типу "вистрілив і забув". Після випуску оператор не має жодного зв'язку з цим ударним засобом. Як вони через супутник будуть ним керувати? Так нема на “шахеді” системи супутникового зв'язку, якщо б вона була, він був би дорожчим від крилатих ракет", – додає Романенко.

Однак росіяни дійсно постійно роблять спроби модернізувати дрони, щоб зробити їх більш функціональними. Наприклад, в залежності від цілі на дрони можуть "навісити" більшу кількість вибухівки. Проте доведеться поступитися його дальністю і злити паливо. Тому до західних областей України навряд зможуть долетіти БПЛА з бойовим зарядом вагою 90 кг.

"Шахеди", як правило, запускаються за заданими координатами по заданій цілі. Він не керується в онлайн-режимі. Хоча ми знаходили на окремих одиницях і камери, і старлінки, і сім-карти – тобто експерименти з управлінням росіяни роблять. Але це були одиничні екземпляри", – розповів Ігнат.

Також російські інженери прагнуть зробити свій чи майже свій дрон якомога більш непомітним для українських РЕБ. Тому на ньому збільшують кількість периферійних антен. Але говорити про те, що дронами керує штучний інтелект чи боти в Telegram, здається, зарано.

В New York Times тим часом повідомляють, що росіяни модернізують свої "Іскандери". Балістику ("Іскандер-М"), як підкреслює видання, оснащують радіолокаційними пастками, а самі ракети тепер атакують за квазібалістичною траєкторією, що значно ускладнює перехоплення.

Противник дійсно робить акцент на балістиці, міняючи співвідношення між нею і крилатими ракетами. Одна з можливих причин – західні винищувачі можуть вражати крилаті ракети, але не можуть – балістичні. Для цього підходять Patriot і SAMP-T, боєприпаси до яких обмежені. І питання не тільки в тому, що їх мало постачають – їх, насамперед, не встигають виробляти.

"По балістиці винищувачі не працюють. А росіянам хочеться вбивати українців – ну такі люди. І це треба враховувати. Тому вони роблять ставку на збільшення виробництва – пан генерал Скібіцький казав, що росіяни планують виготовити 750 балістичних ракет в цьому році", – додає Романенко.

При цьому Україна поки що встигає поповнювати запаси засобів для протиповітряної оборони. Наприклад, нещодавно США погодили намір Німеччини передати Києву 100 ракет для систем ППО "Patriot". До того ж Берлін планує поставити Україні ракети великої дальності Taurus, що вже ускладнить ситуацію для Росії.

В будь-якому випадку Україна намагається відповідати. Робити це дзеркально поки не виходить – у Києва недостатньо для цього ресурсів. Але бити по больових місцях все ж вдається. Наприклад, вкотре вдарити по заводу з виробництва "шахедів" в Єлабузі або пустити сотні дронів на арсенал ракетно-артилерійського управління у Володимирській області. У цьому контексті ракети великої дальності значно допоможуть, зважаючи на те, що цілі вже "пристріляні".

Але росіяни і надалі будуть міняти і вдосконалювати тактику обстрілів. І тут для України головне не тільки швидко розшифровувати цю тактику, а дійти до того, щоб нав'язувати свою.