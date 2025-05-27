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ЗСУ стримують ворога на Сумщині: Росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти

Вівторок 27 травня 2025 15:34
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ЗСУ стримують ворога на Сумщині: Росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти Ілюстративне фото: ЗСУ стримують ворога на Сумщині (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія накопичує свої сили у Курській області та намагається малими групами проникати на територію України. Попри це Сили оборони України дають відсіч ворогу та знищують ДРГ на Сумщині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, російська армія має певні накопичення на території Курської області та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Однак ЗСУ максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.

"Вони (росіяни - ред.) мають накопичення певні на території курської області й (намагаються - ред.) розширювати зону активних бойових дій, заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися в глиб території" - сказав Мисник.

Він також зауважив, що на території Сумської області спостерігаються спроби заходів російських ДРГ. Однак система оборони на наших рубежах дуже щільна.

"Зберігається небезпека застосування (ДРГ – ред.), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари" - розповів Мисник.

Водночас, за словами голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. Збройні сили тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.

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