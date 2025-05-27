Понад 200 українських військових загинули в полоні РФ, - AP

Понад 200 українських військових загинули в російському полоні. Багато з них померли від катувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

З понад 5 000 українських військовополонених, яких Росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні.

Видання посилається на дані української влади та результати судово-медичних експертиз. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.

У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги.

Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого. Серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції, тупі травми голови.

У щонайменше одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.

ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.