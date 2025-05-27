Понад 200 українських військових загинули в полоні РФ, - AP
Понад 200 українських військових загинули в російському полоні. Багато з них померли від катувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
З понад 5 000 українських військовополонених, яких Росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні.
Видання посилається на дані української влади та результати судово-медичних експертиз. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.
У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги.
Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого. Серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції, тупі травми голови.
У щонайменше одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.
ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.
Воєнні злочини Росії проти України
Під час повномасштабної війни Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру - житлові будинки, лікарні, школи, а також важливі енергетичні об’єкти.
За даними ЗМІ, перехоплені радіопереговори та записи збігаються за часом із відео, зробленим з дрона в Запорізькій області минулого листопада. На ньому видно шістьох військових, що лежать обличчям донизу, при цьому щонайменше двоє з них отримують постріли впритул, а одного відводять.
CNN повідомляє, що радіопереговори та відеозаписи підтверджують інші випадки, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон.
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