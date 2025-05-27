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"Він грає з вогнем": Трамп пригрозив Путіну "дуже поганими речами"

Вівторок 27 травня 2025 19:22
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"Він грає з вогнем": Трамп пригрозив Путіну "дуже поганими речами" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський президент написав у своїй соцмережі Social Truth.

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!" - наголосив Трамп.

&quot;Він грає з вогнем&quot;: Трамп пригрозив Путіну &quot;дуже поганими речами&quot;

Трамп почав критикувати Путіна

Нагадаємо, останні декілька ночей Росія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Президент США Дональд Трамп спочатку не коментував удари росіян.

Однак згодом Трамп заявив, що Путін збожеволів.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.

Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що така заява Трампа спричинена емоційним перевантаженням американського президента.

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