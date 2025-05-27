Турецький міністр після зустрічі з Путіним у Москві поїде в Київ: що відомо
Російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрілися в Москві, щоб обговорити "зусилля" щодо припинення війни в Україні. Зокрема, подальший розвиток після переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у Росії, де також зустрівся з головним переговірником Москви Володимиром Мединським і планує зустрітися з Сергієм Лавровим.
Крім теми України, під час переговорів обговорювали двосторонні економічні та енергетичні питання.
Наразі місце та дата наступних переговорів між Україною та Росією не узгоджені, але Туреччина готова прийняти їх.
Наприкінці травня сторони обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000" і надати письмові умови можливого припинення вогню.
Турецьке джерело повідомило виданню, що Анкара продовжить відігравати роль "посередника", а найближчим часом Хакан Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів.
Російські джерела повідомили, що розглядають також ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Оман як потенційні майданчики для мирних переговорів.
Переговори Росії та України у Туреччині
У середині травня в Туреччині пройшли перші за тривалий час прямі переговори між делегаціями України та Росії. Зустріч стала частиною зусиль Анкари з посередництва у припиненні війни.
Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - радник президента РФ Володимир Мединський. Під час перемовин сторони обговорили масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін провели у три етапи протягом вихідних.
Президент Володимир Зеленський також прибув до Туреччини з наміром провести особисту зустріч з Володимиром Путіним. Проте російський диктатор відмовився від діалогу.
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