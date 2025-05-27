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Напад на ТЦК у Черкасах: поліція затримала чотирьох учасників конфлікту

Вівторок 27 травня 2025 14:18
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Напад на ТЦК у Черкасах: поліція затримала чотирьох учасників конфлікту Фото: у Черкасах поліція затримала нападників на ТЦК (ch.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці у Черкасах затримали трьох чоловіків та жінку, які причетні до нападу на співробітників ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Черкаській області.

Що передувало

Учора в мережі з’явилося відео, на якому розгніваний натовп нападає на працівників територіального центру комплектування на одній з вулиць Черкас. За словами очевидців, конфлікт спалахнув під час перевірки військово-облікових документів - нібито саме дії представників ТЦК та СП стали причиною сутички.

Що каже поліція

У поліції розповіли, що було відкрито кримінальне провадження. Завдяки спільній роботі відповідних служб поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Варто зауважити, що поліція написала про чотирьох затриманих, однак до ізолятора тимчасового тримання поміщено троє фігурантів справи.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше ми писали, що в одному з районів Харкова стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.

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