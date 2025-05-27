Мерц пояснив свою заяву про скасування ліміту для України на дальність ударів по Росії
Союзники України кілька місяців тому вирішили зняти обмеження на використання зброї, яку вони надали. Це має дозволити Києву завдавати ударів по цілях у глибині території Росії.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження за дальністю, зняли ці обмеження", - сказав Мерц.
Під час візиту до Фінляндії він заявив: "Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів".
З моменту вступу на посаду цього місяця Мерц відійшов від обережного підходу свого попередника Олафа Шольца, зайнявши більш жорстку позицію в підтримці України проти російського вторгнення. Шольц дозволив лише обмежене використання німецької зброї проти цілей на території Росії, коли він санкціонував удари по позиціях поблизу кордону Харкова.
Мерц 26 травня заявив у Берліні, що "більше немає жодних обмежень за дальністю" для зброї, яку постачають в Україну Німеччина, Велика Британія, Франція і США. "Це означає, що Україна може захищати себе, атакуючи військові позиції також і на Росії", - додав він.
Західні системи
Системи озброєння, поставлені на Україну Німеччиною, які можуть бути використані для ведення вогню через російський кордон. У цьому списку броньовані самохідні гаубиці та реактивна система залпового вогню MARS II з дальністю стрільби до 84 кілометрів.
За останні кілька тижнів європейські союзники намагалися посилити тиск на Володимира Путіна, щоб він долучився до очолюваної США кампанії з пошуку дипломатичного вирішення конфлікту. Однак Путін тягнув час і відмовлявся відступати від своїх максималістських вимог до України.
Адміністрація Джо Байдена, що минає, у США торік схвалила розміщення армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) у прикордонних районах, тоді як Велика Британія дозволила використовувати свої крилаті ракети Storm Shadow для ураження цілей у глибині території Росії.
Україна роками просила Німеччину поставити крилаті ракети великої дальності Taurus, але Шольц відмовився, заявивши, що Берлін повинен уникати будь-яких кроків, які можуть втягнути країну безпосередньо в конфлікт. Ракети Taurus з дальністю польоту близько 500 кілометрів можуть бути використані для удару по Москві з території України.
Під час виборчої кампанії в Німеччині Мерц висловив готовність надати ракети Україні, але з моменту вступу на посаду відмовився викладати свої плани. Уряд заявив, що не коментуватиме конкретні системи озброєння, які він надає Україні.
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