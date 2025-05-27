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У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з Путіним і Зеленським

Вівторок 27 травня 2025 16:28
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У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з Путіним і Зеленським Фото: Кіт Келлог, спецпосланець президента США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідоного меморандуму.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.

США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.

Переговори Росії та України у Туреччині

16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент Володимир Зеленський, сподіваючись на особисту зустріч із Володимиром Путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.

Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - радник президента РФ Володимир Мединський

А 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".

Відразу після цього Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Детально про те, як пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Війна в Україні Перемир'я Росії та України Мирні переговори Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Зеленський
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