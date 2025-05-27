У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з Путіним і Зеленським

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідоного меморандуму.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.

США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.