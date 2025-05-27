У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з Путіним і Зеленським
Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ відповідоного меморандуму.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.
США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.
"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.
Переговори Росії та України у Туреччині
16 травня вперше за кілька років відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Делегації обох держав зустрілися в Туреччині. До країни також прибув президент Володимир Зеленський, сподіваючись на особисту зустріч із Володимиром Путіним, однак російський диктатор проігнорував запрошення до діалогу.
Українську делегацію на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - радник президента РФ Володимир Мединський
А 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".
Відразу після цього Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.
Детально про те, як пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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