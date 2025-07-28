Трамп оголосив про торгову угоду з ЄС, а ЗСУ звільнили Кіндратівку: новини за вихідні

ЗСУ звільнили Кіндратівку

В неділю, 27 липня, військові Сил оборони України повідомили, що звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.

Речник УВ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний в коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію, яка вже кілька днів ширилася мережею.

Він також додав, що там наразі тривають стабілізаційні дії.

Трамп оголосив про торгову угоду з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.

"Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вони вже інвестують. Отже, вони інвестують велику суму грошей. Ви знаєте, яка це сума. Вона дуже значна", - наголосив Трамп.

За його словами, ЄС також згоден відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом та купувати "величезну кількість" військової техніки.

"Охматдит" відновлює ключове відділення

В столичному "Охматдиті" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Це один із ключових напрямів дитячої онкогематології.

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко це відбудеться вже в серпні.

У Туреччині палають ліси

Лісові пожежі, що вже кілька тижнів охоплюють Туреччину, у неділю дісталися околиць четвертого за величиною міста країни - Бурси.

Окрім Туреччини, з масштабними пожежами нині борються Греція, Болгарія та Чорногорія. Стихія посилюється через надзвичайно високі температури, посушливу погоду та сильні вітри.

Станом на вечір неділі понад 1900 пожежників борються з полум’ям, а трасу, що сполучає Бурсу зі столицею Анкарою, довелося перекрити через займання лісів уздовж дороги.

Зеленський дав "зелене світло" важливому закону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає старт масштабній реформі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

В неділю, 27 липня, Зеленський підписав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.

Завдяки цьому відтепер відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.

Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам

Уряд затвердив рішення про виділення 300 мільйонів гривень на підтримку вишів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Сумщині, Запоріжжі та Харкові.

"Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - наголосив глава України.

Росіяни вдарили по автобусу на Сумщині

У неділю вдень росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області. Кількість постраждалих досягла двох десятків.

Зокрема, за даними слідства, вчора близько 16:30 ворог атакував безпілотником рейсовий автобус із цивільними, який рухався по території Юнаківській громаді Сумського району.

Внаслідок удару загинуло троє людей, і ще близько 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пізніше в прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років.

Ралі у Франції обірвалося трагедією

Під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси та збив кількох глядачів, які перебували в огородженій зоні.

За повідомленнями прокуратури, унаслідок аварії загинули троє людей. Двоє з них брати віком 60 і 70 років, та ще один чоловік.

Катар погрожує "відключити" ЄС від газу

Катар офіційно попередив країни ЄС, що може припинити постачання скрапленого природного газу, якщо не буде змінено положення нового європейського закону про сталий розвиток.

Лист Катару до уряду Бельгії, який побачив Reuters, показує, що Катар пригрозив припинити постачання газу до Європейського Союзу у відповідь на закон про належну ретельність щодо примусової праці та шкоди навколишньому середовищу.

Головний опонент Орбана шокував подвійною позицією

Під час свого виступу, який опонент чинного прем’єра Угорщини Петер Мадяр організував паралельно з щорічною програмною промовою прем’єра Віктора Орбана, Мадяр сказав, що його партія "Тиса" не підтримує ідею про прискорений вступ України до ЄС, а також висловився проти нового бюджету ЄС, який вже почали обговорювати.

Мадяр сказав, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.