Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС, а ВСУ освободили Кондратовку: новости за выходные

Силы обороны Украины освободили Кондратовку в Сумской области, а тем временем президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 27 июля, военные Сил обороны Украины сообщили, что освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области.
Представитель УВ "Курск" подполковник Ярослав Чепурной в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась по сети.
Он также добавил, что там сейчас продолжаются стабилизационные действия.
Президент США Дональд Трамп заявил о новом масштабном торговом соглашении с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.
"Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они уже инвестируют. Следовательно, они инвестируют большую сумму денег. Вы знаете, какая это сумма. Она очень значительная", - подчеркнул Трамп.
По его словам, ЕС также согласен открыть свои страны для торговли по нулевому тарифу и покупать "огромное количество" военной техники.
В столичном "Охматдете" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это одно из ключевых направлений детской онкогематологии.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко это произойдет уже в августе.
Лесные пожары, которые уже несколько недель охватывают Турцию, в воскресенье добрались до окрестностей четвертого по величине города страны - Бурсы.
Кроме Турции, с масштабными пожарами сейчас борются Греция, Болгария и Черногория. Стихия усиливается из-за чрезвычайно высоких температур, засушливой погоды и сильных ветров.
По состоянию на вечер воскресенья более 1900 пожарных борются с пламенем, а трассу, соединяющую Бурсу со столицей Анкарой, пришлось перекрыть из-за возгорания лесов вдоль дороги.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В воскресенье, 27 июля, Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами.
Благодаря этому отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.
Правительство утвердило решение о выделении 300 миллионов гривен на поддержку вузов в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в Сумской области, Запорожье и Харькове.
"Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - подчеркнул глава Украины.
В воскресенье днем россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Количество пострадавших достигло двух десятков.
В частности, по данным следствия, вчера около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской общины Сумского района.
В результате удара погибли три человека, и еще около 19 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
Позже в прокуратуре уточнили, что погибшими оказались 3 женщины, которым 66, 74 и 78 лет.
Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, которые находились в огражденной зоне.
По сообщениям прокуратуры, в результате аварии погибли три человека. Двое из них братья в возрасте 60 и 70 лет, и еще один мужчина.
Катар официально предупредил страны ЕС, что может прекратить поставки сжиженного природного газа, если не будут изменены положения нового европейского закона об устойчивом развитии.
Письмо Катара к правительству Бельгии, которое увидел Reuters, показывает, что Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европейский Союз в ответ на закон о надлежащей тщательности в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде.
Во время своего выступления, которое оппонент действующего премьера Венгрии Петер Мадьяр организовал параллельно с ежегодной программной речью премьера Виктора Орбана, Мадьяр сказал, что его партия "Тиса" не поддерживает идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС, а также высказался против нового бюджета ЕС, который уже начали обсуждать.
Мадьяр сказал, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.