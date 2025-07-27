"Охматдит" відновлює ключове відділення: уряд назвав терміни

Вже у серпні в столичному "Охматдиті" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Це один із ключових напрямів дитячої онкогематології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Попри війну й руйнування, лікарня щодня рятує життя. Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати", - підсумувала Свириденко.

За даними прем'єра, усі необхідні роботи з відбудови лікарні мають бути завершені до кінця року.

"Знаю, що сьогодні багато хто - і працівники лікарні, і батьки маленьких пацієнтів очікують завершення робіт з відбудови. Уже в серпні в лікарні буде відновлене відділення трансплантації кісткового мозку", - заявила вона.

Свириденко пояснила, що у День медичного працівника відвідала дитячу клініку "Охматдит".

Ракетний удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, що 8 липня минулого року Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Того дня під російську атаку потрапив Київ та дитяча лікарня "Охматдит".

Внаслідок російської атаки тоді загинули дві людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Крім цього вісім дітей було госпіталізовано з травмами.

Вже 9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки. На це виділили 100 млн гривень.

Зауважимо, що раніше цього місяця попри повітряну тривогу та звуки вибухів у столиці, медики Охматдиту вперше провели трансплантацію органів 4-річної дівчинки після фіксації смерті мозку.

Детальніше про унікальну операцію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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