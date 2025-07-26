Ралі у Франції обірвалося трагедією: автівка збив глядачів, троє загиблих

Під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні. Внаслідок аварії троє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordot .

Під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси та збив кількох глядачів, які перебували в огородженій зоні.

За повідомленнями прокуратури, унаслідок аварії загинули троє людей. Двоє з них брати віком 60 і 70 років, та ще один чоловік.

Водночас, за попередніми даними стало відомо, що двоє чоловіків померли на місці події, а третій загинув вже у лікарні.

Крім того, кілька людей, які були присутні на місці аварії, перебували в шоковому стані і їм також надали медичну допомогу.

За даними телеканалу BFMTV, який посилається на прокуратуру, розпочато розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

Повідомляється, що за кермом автомобіля перебувала 22-річна жінка, яку супроводжував 51-річний штурман.

Місцевий чиновник Жоель Матюрен повідомив, що ралі було негайно зупинено. Організатори підтвердили це у короткому дописі на Facebook, зазначивши, що церемонія нагородження не відбудеться.

За інформацією, аварія зачепила глядачів, які перебували у безпечній зоні.

Нагадаємо, що торік на цьому ж ралі сталася смертельна аварія, коли гоночний автомобіль збив чоловіка, відповідального за безпеку траси.