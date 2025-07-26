Ралі у Франції обірвалося трагедією: автівка збив глядачів, троє загиблих
Під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси й збив кількох глядачів, що перебували в огородженій зоні. Внаслідок аварії троє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordot.
Під час місцевих ралі-перегонів у центральній Франції автомобіль з’їхав з траси та збив кількох глядачів, які перебували в огородженій зоні.
За повідомленнями прокуратури, унаслідок аварії загинули троє людей. Двоє з них брати віком 60 і 70 років, та ще один чоловік.
Водночас, за попередніми даними стало відомо, що двоє чоловіків померли на місці події, а третій загинув вже у лікарні.
Крім того, кілька людей, які були присутні на місці аварії, перебували в шоковому стані і їм також надали медичну допомогу.
За даними телеканалу BFMTV, який посилається на прокуратуру, розпочато розслідування за фактом ненавмисного вбивства.
Повідомляється, що за кермом автомобіля перебувала 22-річна жінка, яку супроводжував 51-річний штурман.
Місцевий чиновник Жоель Матюрен повідомив, що ралі було негайно зупинено. Організатори підтвердили це у короткому дописі на Facebook, зазначивши, що церемонія нагородження не відбудеться.
За інформацією, аварія зачепила глядачів, які перебували у безпечній зоні.
Нагадаємо, що торік на цьому ж ралі сталася смертельна аварія, коли гоночний автомобіль збив чоловіка, відповідального за безпеку траси.
Зауважимо, що сьогодні через залишений багаж паралізував один із найбільших вокзалів Парижа.
Зауважимо також, що раніше цього літа президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у тріатлоні. Про його участь стало відомо лише на старті, коли місцеві впізнали главу держави серед учасників.
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