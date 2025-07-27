ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині: йдуть стабілізаційні дії

Станом на сьогодні, 27 липня, військові Сил оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника УВ "Курськ" підполковника Ярослава Чепурного.

Він також додав, що там наразі тривають стабілізаційні дії.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника (головнокомандувача, - ред.) - було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", - сказав Чепурний.

Зокрема, він підтвердив інформацію, яка вже кілька днів ширилася мережею.

Ситуація в Сумській області

Зауважимо, що вчора, 26 липня, український президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку.

Зазначимо, що аналітики з DeepState днями повідомляли про звільнення села Кіндратівка Сумської області.

Раніше РБК-Україна звернулося за коментарями до офіційних спікерів Сил оборони, але поки не отримало підтвердження, або спростування цієї інформації.

Варто зауважити, що війська РФ в останні кілька місяців намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутись у Сумській області.

Однак наприкінці червня у Державній прикордонній службі України заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ.

Крім того, минулого місяця головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.

Також ми писали, що незабаром у Сумської області сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.

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