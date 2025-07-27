У Туреччині палають ліси: вогонь наближається до четвертого за величиною міста

Лісові пожежі, що вирують у Туреччині з кінця червня, досягли околиць міста Бурса. Через загрозу полум’я евакуйовано понад 1700 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Лісові пожежі, що вже кілька тижнів охоплюють Туреччину, у неділю дісталися околиць четвертого за величиною міста країни - Бурси.

Окрім Туреччини, з масштабними пожежами нині борються Греція, Болгарія та Чорногорія. Стихія посилюється через надзвичайно високі температури, посушливу погоду та сильні вітри.

Intense wildfires, fueled by extreme heat, have broken out across Turkey. In Antalya Province, flames have spread to residential areas in Bursa, forcing the evacuation of thousands. Rapidly spreading fires, driven by strong winds, have also struck Karabük, Uşak, and… pic.twitter.com/5XSL9I297W — NewsEra (@NewsEra_) July 27, 2025

Ще у п’ятницю влада оголосила західні провінції Ізмір та Біледжик зонами стихійного лиха. За даними місцевої адміністрації, з сіл на північному сході регіону евакуювали 1765 осіб.

Наразі ж понад 1900 пожежників борються з полум’ям, а трасу, що сполучає Бурсу зі столицею Анкарою, довелося перекрити через займання лісів уздовж дороги.

За словами мера Бурси Мустафи Бозбея, вогонь охопив 3000 гектарів землі. Опозиційний депутат Орхан Сарібал назвав ситуацію "апокаліпсисом".

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі попередив, що пориви вітру можуть знову активізувати пожежі, які не були повністю загашені.

Відомо, що рятувальники також евакуювали тисячі тварин, зокрема худобу та домашніх улюбленців, які залишилися в охоплених вогнем районах. Місцеві ЗМІ показали, як пожежники допомагають пораненим диким тваринам, що опинилися в епіцентрі стихії.