У Туреччині палають ліси: вогонь наближається до четвертого за величиною міста

Лісові пожежі, що вже кілька тижнів охоплюють Туреччину, у неділю дісталися околиць четвертого за величиною міста країни - Бурси.

Окрім Туреччини, з масштабними пожежами нині борються Греція, Болгарія та Чорногорія. Стихія посилюється через надзвичайно високі температури, посушливу погоду та сильні вітри.

Intense wildfires, fueled by extreme heat, have broken out across Turkey. In Antalya Province, flames have spread to residential areas in Bursa, forcing the evacuation of thousands. Rapidly spreading fires, driven by strong winds, have also struck Karabük, Uşak, and… pic.twitter.com/5XSL9I297W