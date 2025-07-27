"Найбільша з усіх, які взагалі укладалися": Трамп оголосив про торгову угоду з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.

"Отже, ми збираємося зробити наступне. Європейський Союз погодиться придбати у США енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів.... Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вони вже інвестують. Отже, вони інвестують велику суму грошей. Ви знаєте, яка це сума. Вона дуже значна", - наголосив Трамп.

За його словами, ЄС погодився відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. Як повідомив лідер США країни ЄС погодились купувати величезну кількість військової техніки.

"Ми не знаємо, яка це кількість, але це хороша новина, адже ми виробляємо найкращу військову техніку у світі... Отже, ці 750 мільярдів, 600 мільярдів відкривають країну. Ми домовляємося, що прямий тариф на автомобілі та все інше буде прямим тарифом у розмірі 15 відсотків", - пояснив він.

У підсумку президент США зауважив, що, на його думку, це найбільша угода, яку коли-небудь укладала його країна.

"Я думаю, що це найбільша угода, яку ми коли-небудь укладали. Дуже вам дякую. Вітаю вас. Дякую", - підсумував він.