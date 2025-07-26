Університет Каразіна та багато інших. Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам

Уряд затвердив рішення про виділення 300 мільйонів гривень на підтримку вишів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Сумщині, Запоріжжі та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що вже є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах. А саме у прикордонних містах: Сумської області,

Запоріжжі,

Харкові. "Додаткові кошти - 300 мільйонів гривень - саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!", - зазначив він. За словами президента, надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися. "Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - наголосив глава України.