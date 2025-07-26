Університет Каразіна та багато інших. Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам
Уряд затвердив рішення про виділення 300 мільйонів гривень на підтримку вишів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Сумщині, Запоріжжі та Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський повідомив, що вже є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах. А саме у прикордонних містах:
- Сумської області,
- Запоріжжі,
- Харкові.
"Додаткові кошти - 300 мільйонів гривень - саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!", - зазначив він.
За словами президента, надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися.
"Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - наголосив глава України.
Університет Каразіна
Зауважимо, що "Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна" - це провідний вищий навчальний заклад у місті Харків, який був заснований ще у 1804 році з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна за кошти місцевої громади.
За віком це другий найстаріший університет України після Львівського національного університету імені Івана Франка.
У період з 2009 до 2014 року заклад мав статус автономного дослідницького університету.
За свою історію Харківський університет неодноразово змінював офіційну назву. Однак з 1999 року заклад офіційно носить сучасну назву - "Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна".
Зміни в Україні
Зауважимо, що раніше сьогодні Зеленський змінив правила Шевченківської премії.
Сьогодні президент України підписав кілька указів. Один з них оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.
Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
Ознайомитись зі всіма змінами, можна в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що днями президент Києво-Могилянської академії, колишній міністр освіти Сергій Квіт в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чому українські університети не можуть конкурувати з європейськими чи американськими.
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