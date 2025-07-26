ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Університет Каразіна та багато інших. Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам

Україна, Субота 26 липня 2025 22:06
UA EN RU
Університет Каразіна та багато інших. Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд затвердив рішення про виділення 300 мільйонів гривень на підтримку вишів у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Сумщині, Запоріжжі та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що вже є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах. А саме у прикордонних містах:

  • Сумської області,
  • Запоріжжі,
  • Харкові.

"Додаткові кошти - 300 мільйонів гривень - саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!", - зазначив він.

За словами президента, надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися.

"Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - наголосив глава України.

Університет Каразіна

Зауважимо, що "Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна" - це провідний вищий навчальний заклад у місті Харків, який був заснований ще у 1804 році з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна за кошти місцевої громади.

За віком це другий найстаріший університет України після Львівського національного університету імені Івана Франка.

У період з 2009 до 2014 року заклад мав статус автономного дослідницького університету.

За свою історію Харківський університет неодноразово змінював офіційну назву. Однак з 1999 року заклад офіційно носить сучасну назву - "Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна".

Зміни в Україні

Зауважимо, що раніше сьогодні Зеленський змінив правила Шевченківської премії.

Сьогодні президент України підписав кілька указів. Один з них оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.

Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Ознайомитись зі всіма змінами, можна в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що днями президент Києво-Могилянської академії, колишній міністр освіти Сергій Квіт в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чому українські університети не можуть конкурувати з європейськими чи американськими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Університети
Новини
В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР
В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті