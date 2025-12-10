Трамп хоче виборів в Україні, а Зеленський зустрівся з Папою Римським: новини за 9 грудня

Стало відомо, чи планує Київ скасувати комендантську годину на Новий рік та Різдво

Як повідомила КМВА в коментарі РБК-Україна, у столиці питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось.

Зміни в роботі наземного транспорту не плануються. Він курсуватиме за чинним графіком. Тож оскільки комендантську годину не змінюють, столичний метрополітен у ніч на 25 грудня та 1 січня також працюватиме в штатному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час повітряної тривоги.

Танкер з російською нафтою прибув до Китаю заплутаним маршрутом, - Bloomberg

Як пише інформагенція з посиланням на дані відстеження суден, танкер Fortis, що перевозив близько 700 тисяч барелів сирої нафти, у вівторок став на якір біля порту Жичжао на східному узбережжі Китаю. Більшість імпортних терміналів цього порту перебувають у чорному списку США.

Танкер "Роснефти" прибув до узбережжя після 11-тижневого курсування.

Литва ввела надзвичайний стан по всій країні через Білорусь

Уряд Литви оголосив надзвичайний стан через контрабандні метеозонди з Білорусі. Як сказано у заяві, "кулі з контрабандою становлять загрозу інтересам національної безпеки Литви".

Режим НС було введено по всій країні, оскільки через напрямок вітру курс повітряних куль може змінюватися.

Папа Римський після зустрічі із Зеленським закликав до справедливого миру в Україні

"Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру", - повідомляє пресслужба Святого Престолу.

Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

У Києві попрощалися з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком

9 грудня у Національній філармонії сотні людей - близькі, зірки українського шоу-бізнесу та шанувальники - зібралися, щоб провести в останню путь музиканта Михайла Клименка. На прохання дружини всі несли лише живі квіти. Присутні на прощанні з артистом заспівали його пісню "Повільно".

Нагадаємо, що соліст гурту ADAM кілька місяців був у комі та боровся із туберкульозним менінгітом. Він автор таких хітів як: "Повільно", "Таку як є", "Особистий рай" та інші.

Настав час для виборів в Україні. Можливо, Зеленський переміг би, - Трамп

"Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ мав би, знаєте, мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - вважає президент США.

Росія вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України

Ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення, інформує Міненерго та "Нафтогаз".

Серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах.

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, - військові

В Угрупованні військ "Схід" повідомили, що ворог намагається просочуватися, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують. Тим часом в районі Мирнограду ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до обох міст для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.