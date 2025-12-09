Можливо, Зеленський переміг би: Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори
Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори, натякаючи на нібито відсутність демократії через їхнє відтермінування під час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.
На його думку, в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.
"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.
Політик додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.
"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - заявив Трамп.
Вибори в Україні
Проведення позачергових президентських і парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе, однак організація голосування у таких умовах несе серйозні ризики для політичної стабільності. Найбільша загроза - відсутність гарантій безпеки виборців через постійні обстріли на всій території країни.
Нагадаємо, що 26 жовтня в Україні мали відбутися чергові місцеві вибори, але через дію воєнного стану їх проведення стало неможливим.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в принципі готова до виборів, проте вони можуть відбутися лише за умови повного припинення вогню - на суші, в повітрі та на морі.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна також наголошував, що країна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, ці вибори стануть безпрецедентними.
Водночас, як повідомляло Politico, під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Однак джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був іншим.
