ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Можливо, Зеленський переміг би: Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 13:47
UA EN RU
Можливо, Зеленський переміг би: Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори Фото: президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори, натякаючи на нібито відсутність демократії через їхнє відтермінування під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

На його думку, в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Політик додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.

"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - заявив Трамп.

Вибори в Україні

Проведення позачергових президентських і парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе, однак організація голосування у таких умовах несе серйозні ризики для політичної стабільності. Найбільша загроза - відсутність гарантій безпеки виборців через постійні обстріли на всій території країни.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Україні мали відбутися чергові місцеві вибори, але через дію воєнного стану їх проведення стало неможливим.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в принципі готова до виборів, проте вони можуть відбутися лише за умови повного припинення вогню - на суші, в повітрі та на морі.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна також наголошував, що країна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, ці вибори стануть безпрецедентними.

Водночас, як повідомляло Politico, під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Однак джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був іншим.

Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті