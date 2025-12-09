ua en ru
Під ударом критичне обладнання: війська РФ дронами атакували газову інфраструктуру

Вівторок 09 грудня 2025 14:03
UA EN RU
Під ударом критичне обладнання: війська РФ дронами атакували газову інфраструктуру Фото: війська РФ дронами атакували газову інфраструктуру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська ударними безпілотниками атакували ряд об’єктів газової інфраструктури, та пошкодили критично важливе обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що, на щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас є руйнування на об’єктах.

"На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів", - додали у міністерстві.

Удари по газовій інфраструктурі України

Як відомо, восени росіяни почали системно атакувати газову інфраструктуру України.

Зокрема, у ніч на 3 жовтня окупанти здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі з початку повномасштабної війни. Під удар потрапили об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Вже 5 жовтня окупанти продовжили бити по газовій інфраструктурі. Унаслідок чергової атаки було зафіксовано прямі влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

У ніч проти 8 листопада росіяни знову атакували газову інфраструктуру - це вже дев’ятий масований обстріл енергооб’єктів із початку жовтня.

Також ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

За словами очільника Групи "Нафтогаз" Сергія Корецького, ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують країну газом і теплом. Внаслідок останньої атаки зафіксовані влучання та пошкодження виробничого обладнання.

Також повідомлялось, що на тлі початку опалювального сезону в Україні втрачені через війну обсяги газу доводиться компенсовувати за рахунок імпортних поставок.

