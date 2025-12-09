У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, - військові

Російські загарбники намагаються просунутися в північну частину Покровська, користуючись туманом. Ці спроби блокують українські військові, знищуючи противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупованні військ "Схід".

Ситуація у Покровську

Як зазначається, у Покровську Донецької області продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація російських підрозділів у міській забудові.

За даними військових, російські сили намагаються просочуватися до північної частини міста, використовуючи густий туман. Усі такі спроби блокуються, противника знищують.

В угрупуванні розповіли, що на Покровському напрямку українські військові зупинили 43 атаки армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

За попередніми даними, минулої доби ЗСУ знешкодили 84 окупанти на цьому напрямку, з них 48 - безповоротно.

Ситуація у Мирнограді

Також залишається складною ситуація і в районі Мирнограду. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста", - йдеться у повідомленні УВ "Схід".

В угрупуванні додали, що Сили оборони знищують штурмові групи росіян із застосуванням усіх наявних засобів.

Крім того, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.