Танкер з російською нафтою прибув до Китаю заплутаним маршрутом, - Bloomberg

Вантаж російської нафти від "Роснефть", що перебуває під санкціями США, дістався берегів Китаю після тривалої та складної подорожі. Маршрут включав перевалку біля Індії та коротку зупинку поблизу Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише інформагенція з посиланням на дані відстеження суден, танкер Fortis, що перевозив близько 700 тисяч барелів сирої нафти, у вівторок став на якір біля порту Жичжао на східному узбережжі Китаю. Більшість імпортних терміналів цього порту перебувають у чорному списку США через торгівлю іранською нафтою.

11-тижнева подорож вантажу «Роснефти» демонструє невизначеність, яку створили американські санкції для російського нафтового експорту. Покупці намагаються мінімізувати ризики, пов’язані з посиленим наглядом Вашингтона.

Наразі незрозуміло, чи буде розвантажено танкер у Жичжао, адже власник та менеджер судна не відповіли на запити Bloomberg.

Подорож вантажу розпочалася на іншому судні - танкері Ailana, який наприкінці вересня отримав близько 720 тис. барелів із російського танкера в Усть-Лузі на Балтійському морі.

Далі судно пройшло Середземне море, Суецький канал і прибуло до Мумбаї, де майже на два тижні зупинилося.

Після цього Ailana перевантажила нафту на Fortis у відкритому морі. Спершу Fortis прямував у порт Кочі в Індії, згодом змінив курс на китайський Нінбо, а потім - на Йосу, Південна Корея.

За даними Kpler, частина вантажу була там перевалена на інший танкер.

Як вказує Bloomberg, зазвичай транспортування сирої нафти з російських західних портів до Китаю триває близько двох місяців, однак партія "Роснефти" провела майже на місяць більше, щоб дістатися можливого місця вивантаження.

У виданні зазначили, що власники та оператори танкера Fortis не надали жодних коментарів. У базі даних немає контактів менеджера судна Ailana, а зв’язатися з його власником теж не вдалося.