Литва ввела надзвичайний стан по всій країні через Білорусь
Сьогодні у вівторок, 9 грудня, уряд Литви оголосив по всій країні надзвичайний стан через контрабандні метеозонди з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ країни.
Як сказано у заяві, кулі з контрабандою становлять загрозу інтересам національної безпеки Литви. Керівником державного управління з надзвичайних ситуацій на цей період призначено главу МВС Литви Владислава Кондратовича.
"Слід зазначити, що оголошення надзвичайного стану по всій території країни не спричинить жодних незручностей для населення, оскільки вжиті заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і будуть спрямовані виключно проти організаторів та виконавців незаконних дій", - йдеться у повідомленні.
В литовському МВС пояснили, що надзвичайний стан дозволить відомствам ще тісніше координувати свої дії та залучити до допомоги військові підрозділи.
За даними міністерства, з жовтня 2025 року Вільнюський аеропорт було закрито майже на 60 годин через загрозу цивільній авіації з боку контрабандних повітряних куль, що зачепило більше ніж 300 рейсів і понад 47 000 пасажирів.
Режим НС було введено по всій країні, оскільки через напрямок вітру курс повітряних куль може змінюватися.
Провокації Білорусі проти Литви
Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса кілька разів змушений був закриватися через повітряні кулі, запущені з території Білорусі. Через це постраждали близько 3,5 тисяч пасажирів і 25 рейсів: чотири скасували, сім перенаправили.
Після інцидентів уряд Литви скликав засідання Національної комісії з питань безпеки та вирішив закрити кордон з Білоруссю на місяць.
У листопаді провокації продовжилися - роботу аеропорту знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів поблизу летовища.
В ніч проти 24 листопада знову відбувся масований запуск повітряних куль з Білорусі в повітряний простір Литви.
У відповідь у Європейському Союзі заявили про підготовку санкцій проти Білорусі через ці провокації.