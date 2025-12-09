Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За адними ЗМІ, Зеленський вже покинув віллу Барберіні в Кастель Гандольфо після зустрічі з Папою Римським. Попередньо, їх зустріч тривала близько 30 хвилин.
Після чого Зеленський та Папа зробили декілька фото.
Що передувало
Ми писали, що Зеленський сьогодні прибув до Рима з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей. Під час візиту у нього була запланована зустрічз Папою Римським та Джорджею Мелоні.
Варто нагадати, що попередній візит Зеленського до Риму відбувся влітку цього року. Він провів зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Раніше ми писали, що Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України. Зокрема, звертає увагу на необхідність активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.
Зокрема, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні після масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Він закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.
Новий Папа Римський підтримує Україну
Лев XIV (у миру - Роберт Френсіс Прево, американський кардинал) став Папою Римським 8 травня цього року. На одній з перших мес згадав про Україну та війну, а у травні прямо звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав її скласти зброю. Цікаво, що його попередник, Франциск, подібних заяв не робив.
У серпні Папа Лев XIV виступив із закликом до припинення бойових дій і негайного початку переговорів. Припускалося, що вони можуть відбутися у Ватикані, однак Росія різко виступила проти.