ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Італія, Вівторок 09 грудня 2025 11:59
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV Ілюстративне фото: Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель Гандольфо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За адними ЗМІ, Зеленський вже покинув віллу Барберіні в Кастель Гандольфо після зустрічі з Папою Римським. Попередньо, їх зустріч тривала близько 30 хвилин.

Після чого Зеленський та Папа зробили декілька фото.

Що передувало

Ми писали, що Зеленський сьогодні прибув до Рима з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей. Під час візиту у нього була запланована зустрічз Папою Римським та Джорджею Мелоні.

Варто нагадати, що попередній візит Зеленського до Риму відбувся влітку цього року. Він провів зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Раніше ми писали, що Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України. Зокрема, звертає увагу на необхідність активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.

Зокрема, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні після масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Він закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.

Новий Папа Римський підтримує Україну

Лев XIV (у миру - Роберт Френсіс Прево, американський кардинал) став Папою Римським 8 травня цього року. На одній з перших мес згадав про Україну та війну, а у травні прямо звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав її скласти зброю. Цікаво, що його попередник, Франциск, подібних заяв не робив.

У серпні Папа Лев XIV виступив із закликом до припинення бойових дій і негайного початку переговорів. Припускалося, що вони можуть відбутися у Ватикані, однак Росія різко виступила проти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Італія Папа Римський Лев XIV
Новини
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті