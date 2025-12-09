У Києві попрощалися з фронтменом гурту ADAM: хто із зірок прийшов провести музиканта

9 грудня у Києві відбулася церемонія прощання з фронтменом гурту ADAM Михайлом Клименком, який помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом та тритижневої коми.

Як все пройшло - розповідає РБК-Україна з посиланням на репортаж кореспондентів OBOZ.UA.

Як пройшло прощання з Михайлом Клименком

Прощання з Клименком проходило у Національній філармонії України з 10:00 ранку.

Попри ранній час, біля будівлі значно раніше зібралися шанувальники, друзі музиканта та відомі представники українського шоу-бізнесу.

На прохання вдови артиста Олександри Норової відвідувачі приносили виключно живі квіти.

Біля входу до філармонії встановили мольберти з цитатами з пісень ADAM, більшість із яких були присвячені темі любові. Серед них - рядки:

"Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний",

"Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам".

Також з балкону філармонії звисав великий банер з написом: "У цьому світі в ціні війна, А ми переконані, що любов…".

Усередині зали встановили домовину з тілом Михайла Клименка, поряд - його великий портрет.

Простір був заповнений червоними та білими трояндами й іншими живими квітами.

На прощанні була присутня дружина артиста Олександра Норова, яка приймала співчуття.

Як уточнюють журналісти, матері музиканта кілька разів ставало зле - поруч із нею постійно перебували медики.

Серед відомих гостей, які прийшли провести Михайла Клименка в останню путь, були помічені Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, alyona alyona, KOLA, Володимир Шумко, Вадим Лисиця, Катерина Остапчук.

Співачка Анна Тульєва, яка працювала з ADAM над євробаченськими проєктами, повідомила у соцмережах, що перебуває у відрядженні в Грузії і попросила принести квіти від її імені.

Пізніше під час церемонії Олександра Норова виголосила зворушливу промову, подякувала чоловікові за спільне життя та музику.

Присутні вшанували пам’ять артиста кількахвилинними оваціями.

Поховають Михайла Клименка у селі Луб’янка неподалік Гостомеля, де минули його дитячі роки. Церковна служба та прощання на кладовищі заплановані на 13:00.