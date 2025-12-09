Київ під час свят: чи змінять комендантську годину й графік транспорту
У Києві поки не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину у ніч на 25 грудня та 1 січня. Також не передбачається зміна графіка роботи громадського транспорту.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
Комендантська година без змін
У КМВА зазначили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.
"Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися", - повідомили в адміністрації.
За словами КМВА, за практикою попередніх років та з урахуванням актуальних загроз жодних точкових чи загальних змін не планується.
В адміністрації наголошують, що постійні російські атаки на цивільну інфраструктуру та терористичний характер агресії роблять будь-яке послаблення режиму додатковим ризиком. Потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів.
Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі
У КМВА підкреслили, що зміни в роботі наземного транспорту не плануються. Він курсуватиме за чинним графіком.
Оскільки комендантську годину не змінюють, столичний метрополітен у ніч на 25 грудня та 1 січня також працюватиме в штатному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час повітряної тривоги.
Читайте також про те, що 5 грудня 2025 року в Києві відбулось офіційне відкриття головної ялинки країни на Софійській площі. Цьогоріч її прикрасили у кольорах фресок Софії Київської. Святкове дерево декороване 10 тисячами іграшок та білими гірляндами.
Раніше ми писали про те, що ялинкові ярмарки в Києві запрацюють із 4 грудня. У столиці буде 141 локація, де можна буде легально придбати новорічне дерево.