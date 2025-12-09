ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Київ під час свят: чи змінять комендантську годину й графік транспорту

Київ, Вівторок 09 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Київ під час свят: чи змінять комендантську годину й графік транспорту У Києві не змінюватимуть комендантську годину на Різдво і Новий рік (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві поки не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину у ніч на 25 грудня та 1 січня. Також не передбачається зміна графіка роботи громадського транспорту.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Комендантська година без змін

У КМВА зазначили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.

"Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися", - повідомили в адміністрації.

За словами КМВА, за практикою попередніх років та з урахуванням актуальних загроз жодних точкових чи загальних змін не планується.

В адміністрації наголошують, що постійні російські атаки на цивільну інфраструктуру та терористичний характер агресії роблять будь-яке послаблення режиму додатковим ризиком. Потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі

У КМВА підкреслили, що зміни в роботі наземного транспорту не плануються. Він курсуватиме за чинним графіком.

Оскільки комендантську годину не змінюють, столичний метрополітен у ніч на 25 грудня та 1 січня також працюватиме в штатному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час повітряної тривоги.

Читайте також про те, що 5 грудня 2025 року в Києві відбулось офіційне відкриття головної ялинки країни на Софійській площі. Цьогоріч її прикрасили у кольорах фресок Софії Київської. Святкове дерево декороване 10 тисячами іграшок та білими гірляндами.

Раніше ми писали про те, що ялинкові ярмарки в Києві запрацюють із 4 грудня. У столиці буде 141 локація, де можна буде легально придбати новорічне дерево.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Різдво Комендантська година Новий рік
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті