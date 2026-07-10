"Тисячі людей" вже тут? Чи справді в Україну масово їдуть заробітчани з Індії та Пакистану

Головне: Міф про "навалу" : чутки про "тисячі мігрантів" з Індії та Пакистану - це маніпуляція, адже реальна кількість таких працівників в Україні є мінімальною.

: чутки про "тисячі мігрантів" з Індії та Пакистану - це маніпуляція, адже реальна кількість таких працівників в Україні є мінімальною. Психологічна неготовність : українське суспільство наразі не готове до інтеграції великої кількості іноземців.

: українське суспільство наразі не готове до інтеграції великої кількості іноземців. Реальна ситуація : кваліфіковані спеціалісти (наприклад, зварювальники) не мають стимулу мігрувати, оскільки вдома вони можуть заробити аналогічні гроші й не наражатися на небезпеку.

: кваліфіковані спеціалісти (наприклад, зварювальники) не мають стимулу мігрувати, оскільки вдома вони можуть заробити аналогічні гроші й не наражатися на небезпеку. Джерела маніпуляцій : роздмухуванням паніки навколо міграції часто користуються "диванні експерти" у соцмережах для поширення ворожнечі.

: роздмухуванням паніки навколо міграції часто користуються "диванні експерти" у соцмережах для поширення ворожнечі. Критичне мислення: українцям необхідно завжди ретельно перевіряти інформацію, яка з'являється у мережі.

Чому до "навали" заробітчан Україна не готова

Сьогодні в Україні дедалі частіше лунають думки про буцімто можливість залучення іноземної робочої сили (зокрема заробітчан із Пакистану та Індії).

Проте бізнесмен переконаний, що Україна "психологічно не готова до масового приїзду заробітчан".

"Ні, суспільство не готове. Давайте спочатку зробимо зріз суспільної думки", - зауважив Нагендер Парашар.

Він додав, що можна, звісно, "привезти людей". Але "чи буде це для них безпечно"?

"Якщо ми говоримо про рівень заробітної плати, то в Україні він далеко не такий високий, як в Ізраїлі чи країнах Західної Європи та Америки. Ті суспільства - давно готові. Вони так живуть роками. І там ніхто не тикає пальцем на іноземця", - зауважив підприємець.

Отже, перед тим, як запрошувати заробітчан з інших країн, на його думку, "треба дуже добре подумати і підготувати самих людей в Україні".

Чи може Україна "переманювати" робітників

Нагендер Парашар висловив впевненість, що більшість заробітчан за українськими зарплатами насправді не поїде.

При цьому якість навичок тих, хто зрештою може приїхати, може бути дуже сумнівною.

Як приклад він нагадав про ситуацію з дефіцитними зараз робочими спеціальностями.

"Ось, в Україні гостро потрібні зварювальники. Яку зарплату ми можемо їм дати? Ну, десь тисячу доларів. Кваліфікований, класний фахівець таку саму тисячу доларів заробить і в себе вдома, в Індії", - повідомив бізнесмен.

Рівень заробітку в Україні не такий високий, як може здатись на преший погляд (інфографіка: РБК-Україна)

Тож звідси випливає питання: навіщо людині в такій ситуації кудись їхати?

"Там у нього родина, діти. Там над головою не літають дрони. Розумієте? І там суспільство не буде дивитися на нього як на якогось "не такого". Він просто у себе вдома", - пояснив Нагендер Парашар.

За його словами, не всі люди в Україні реагують на іноземців однаково.

"У мене тут є друзі, які мене люблять. Але є й люди, які реагують інакше. Тобто навіть для такої людини, як я, це не на сто відсотків легко. А тепер уявіть того працівника, який приїде, взагалі не знаючи мови", - поділився підприємець.

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Чому чутки про "тисячі мігрантів" - абсурдні

На думку Нагендера Парашара, чутки про нібито "масове залучення мігрантів" та озвучені у соціальних мережах "цифри" - є абсурдними.

"Ось, кажуть, що вже приїжджають. Ви цікавилися, скільки їх насправді? Ну, може, людей 100 на всю Україну. Ніяких мільйонів немає", - констатував бізнесмен.

Він додав, що "всі ці розмови - чиста маніпуляція".

"Шукають дві людини в Івано-Франківську, десять людей у Києві... Та, чесно кажучи, може, навіть і тих немає", - зауважив спеціаліст.

Відповідаючи на питання про те, кому може бути вигідно спекулювати на цій темі, підприємець нагадав, що оскільки саме українське суспільство до такого не готове, цим користуються "диванні експерти".

Які просто ненавидять всіх підряд (і президента Володимира Зеленського, і владу в цілому, і іноземців).

"От я дивлюся деякі Telegram-канали. Вони показують когось у центрі на Хрещатику і просто розганяють паніку навколо будь-чого. Одні пишуть: "От, понаїхали індуси", а інші їм відповідають: "Так вам і треба". Я не знаю, що то був за конкретний випадок на одному з відео, але, наскільки відомо, то взагалі був не індус", - розповів Нагендер Парашар.

Насамкінець він зауважив, що всю цю інформацію потрібно сприймати критично.

"І не вестися на маніпуляції", - підсумував підприємець.