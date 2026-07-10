"Тысячи людей" уже здесь? Действительно ли в Украину массово едут работники из Индии и Пакистана

Главное: Миф о "нашествии" : слухи о "тысячах мигрантов" из Индии и Пакистана - это манипуляция, ведь реальное количество таких работников в Украине является минимальным.

: слухи о "тысячах мигрантов" из Индии и Пакистана - это манипуляция, ведь реальное количество таких работников в Украине является минимальным. Психологическая неготовность : украинское общество сейчас не готово к интеграции большого количества иностранцев.

: украинское общество сейчас не готово к интеграции большого количества иностранцев. Реальная ситуация : квалифицированные специалисты (например, сварщики) не имеют стимула мигрировать, поскольку дома они могут заработать аналогичные деньги и не подвергаться опасности.

: квалифицированные специалисты (например, сварщики) не имеют стимула мигрировать, поскольку дома они могут заработать аналогичные деньги и не подвергаться опасности. Источники манипуляций : раздуванием паники вокруг миграции часто пользуются "диванные эксперты" в соцсетях для распространения вражды.

: раздуванием паники вокруг миграции часто пользуются "диванные эксперты" в соцсетях для распространения вражды. Критическое мышление: украинцам необходимо всегда тщательно проверять информацию, которая появляется в сети.

Почему к "нашествию" работников Украина не готова

Сегодня в Украине все чаще звучат мнения о якобы возможности привлечения иностранной рабочей силы (в частности работников из Пакистана и Индии).

Однако бизнесмен убежден, что Украина "психологически не готова к массовому приезду работников".

"Нет, общество не готово. Давайте сначала сделаем срез общественного мнения", - заметил Нагендер Парашар.

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Он добавил, что можно, конечно, "привезти людей". Но "будет ли это для них безопасно"?

"Если мы говорим об уровне заработной платы, то в Украине он далеко не так высок, как в Израиле или странах Западной Европы и Америки. Те общества - давно готовы. Они так живут годами. И там никто не тыкает пальцем на иностранца", - отметил предприниматель.

Следовательно, перед тем, как приглашать работников из других стран, по его мнению, "нужно очень хорошо подумать и подготовить самих людей в Украине".

Может ли Украина "переманивать" рабочих

Нагендер Парашар выразил уверенность, что большинство работников за украинскими зарплатами на самом деле не поедут.

При этом качество навыков тех, кто может приехать, может быть очень сомнительным.

Как пример он напомнил о ситуации с дефицитными сейчас рабочими специальностями.

"Вот, в Украине остро нужны сварщики. Какую зарплату мы можем им дать? Ну, где-то тысячу долларов. Квалифицированный, классный специалист такую же тысячу долларов заработает и у себя дома, в Индии", - сообщил бизнесмен.

Уровень заработка в Украине не так высок, как может показаться на первый взгляд (инфографика: РБК-Украина)

Отсюда следует вопрос: зачем человеку в такой ситуации куда-либо ехать?

"Там у него семья, дети. Там над головой не летают дроны. Понимаете? И там общество не будет смотреть на него как на какого-то "не такого". Он просто у себя дома", - объяснил Нагендер Парашар.

По его словам, не все люди в Украине реагируют на иностранцев одинаково.

"У меня здесь есть друзья, которые меня любят. Но есть и люди, которые реагируют иначе. То есть даже для такого человека, как я, это не на сто процентов легко. А теперь представьте того работника, который приедет вообще не зная языка", - поделился предприниматель.

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Почему слухи о "тысячах мигрантов" - абсурдны

По мнению Нагендера Парашара, слухи о якобы "массовом привлечении мигрантов" и озвученных в социальных сетях "цифрах" - абсурдны.

"Вот говорят, что уже приезжают. Вы интересовались, сколько их на самом деле? Ну, может, людей 100 на всю Украину. Никаких миллионов нет", - констатировал бизнесмен.

Он добавил, что "все эти разговоры - чистая манипуляция".

"Ищут два человека в Ивано-Франковске, десять человек в Киеве... Но, честно говоря, может, даже и тех нет", - заметил специалист.

Отвечая на вопрос о том, кому может быть выгодно спекулировать на этой теме, предприниматель напомнил, что поскольку само украинское общество к такому не готово, этим пользуются "диванные эксперты".

Которые просто ненавидят всех подряд (и президента Владимира Зеленского, и власть в целом, и иностранцев).

"Вот я смотрю некоторые Telegram-каналы. Они показывают кого-то в центре на Крещатике и просто разгоняют панику вокруг чего угодно. Одни пишут: "Вот, понаехали индусы", а другие им отвечают: "Так вам и надо". Я не знаю, что это был за конкретный случай на одном из видео, но, насколько известно, это вообще был не индус", - рассказал Нагендер Парашар.

В заключение он отметил, что всю эту информацию нужно воспринимать критически.

"И не вестись на манипуляции", - подытожил предприниматель.