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Росія вкидала фейки про мігрантів в Україні, а тепер шукає робочі руки в Індії

20:59 03.06.2026 Ср
2 хв
Війна загострила дефіцит кадрів, який уже вимірюється мільйонами людей
aimg Марія Науменко
Росія вкидала фейки про мігрантів в Україні, а тепер шукає робочі руки в Індії Фото: жителі Індії на одній із вулиць країни (Getty Images)
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Росія зіткнулася з гострою нестачею працівників, яка посилилася через війну проти України. Для вирішення проблеми Москва дедалі активніше звертається до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками російської влади, країні вже зараз бракує щонайменше 2,3 мільйона працівників. Найгостріше дефіцит кадрів відчувається в будівельній галузі, де потреба в робочій силі продовжує зростати.

На цьому тлі Росія збільшує залучення трудових мігрантів з Індії. Якщо у 2021 році громадянам цієї країни видали близько 5 тисяч дозволів на роботу в РФ, то минулого року їхня кількість зросла майже до 72 тисяч. Це становить майже третину від річної квоти на трудові візи для іноземних працівників.

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Втім, у Росії вважають, що цього недостатньо. Найбільший російський банк "Сбербанк" закликав спростити процедури в'їзду для індійських працівників та збільшити їхню кількість.

Заступник генерального директора "Сбербанку" Анатолій Попов заявив, що банк разом із партнерами працює над рішеннями, які мають спростити працевлаштування іноземних фахівців.

"Ми співпрацюємо з партнерами над розробкою рішень, що спрощують процес в’їзду потенційних іноземних працівників з необхідними компетенціями", - сказав він під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Попова, індійські трудові мігранти добре зарекомендували себе на будівельних об'єктах у різних країнах світу, тому цей напрямок має значний потенціал для Росії.

Потреба в нових працівниках, за прогнозами, лише зростатиме. Згідно з даними Міністерства праці РФ, до 2030 року будівельному сектору країни знадобиться ще близько 789 тисяч робітників.

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали угоду, яка спрощує працевлаштування індійців у РФ. Тоді перший віце-прем'єр Росії Денис Мантуров заявив, що країна готова прийняти "необмежену кількість" працівників з Індії.

Крім того, "Сбербанк" повідомив про намір розширити свою діяльність на індійському ринку та збільшити кількість власних представництв у країні.

Нагадаємо, останнім часом в українському інформаційному просторі активно поширювалися антимігрантські меседжі та фейки про нібито масове завезення іноземців до України.

У Центрі стратегічних комунікацій заявляли, що така кампанія має ознаки російської інформаційної операції.

Водночас голова Державної міграційної служби Наталія Науменко наголошувала, що російська пропаганда використовує тему іноземних працівників для маніпуляцій та розпалювання суспільної напруги. За її словами, жодної політики із заміщення українців мігрантами держава не проводить.

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