Кадровий голод після війни: чому Україні доведеться залучати трудових мігрантів

Україні після завершення війни доведеться залучати іноземних працівників, адже дефіцит робочої сили вже зараз є критичним і лише поглиблюватиметься.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Кадровий голод поглиблюється

За словами Лібанової, в Україні вже зараз бракує працівників через низькі зарплати та масову міграцію. І ситуація буде складнішою після перемоги, оскільки європейські країни, які стрімко старішають, не зацікавлені у поверненні українських мігрантів.

"Уряди тих держав робитимуть усе, щоб їх утримати. Близько 70% наших мігранток мають вищу освіту, понад 80% - працюють. Це дуже цінні кадри для Європи", - пояснює демографиня.

Лібанова наголошує: міжнародні інституції вже говорять про те, що без повернення частини українців під загрозою може опинитися сам проєкт відбудови України.

Нерівномірне заселення та ризики для регіонів

На демографічну карту вплине і той факт, що населення розселятиметься нерівномірно.

Найскладніша ситуація буде в областях, які постійно потерпають від обстрілів, зокрема, в Херсонській та Чернігівській. Там щільність населення може зменшитися ще більше, що ускладнить розвиток територій та повернення людей.

Міграція буде необхідною

Лібанова наголошує, що після завершення війни Україні неминуче доведеться залучати трудових мігрантів, оскільки альтернативи цьому фактично немає. Вона пояснює, що країна ще довго залишатиметься бідною, тож приїжджати сюди будуть не по соціальні виплати, а ті, хто справді прагне працювати - і саме це може стати перевагою для українського ринку праці.

Звідки будуть їхати працівники, залежатиме від реалізації "плану Маршалла" та появи нових робочих місць.

Якщо Україну підтримають інвестиціями і зайдуть великі корпорації, то сюди можуть їхати не лише робітники з бідніших країн, а й європейці та американці, частково - з бажання допомогти чи реалізуватися у новому просторі для розвитку.

Потрібна грамотна міграційна політика

Лібанова підкреслює, що Україні критично необхідно вибудувати розумну імміграційну політику та зберегти зв’язок із власними мігрантами. Вона називає канадську модель однією з найефективніших.

Водночас демографиня різко висловилася проти ідеї платити українцям за повернення. За її словами, вийде так, що тоді за повернення заплатимо тим, хто живе за кордоном, а тим, хто весь цей час виживав у Харкові під обстрілами, - ні.