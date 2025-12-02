Тимошенко закликала створити коаліцію та уряд національної єдності
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголошує на необхідності політичної єдності для подолання кризи в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Тимошенко.
Нардепка закликала владу та парламентські фракції до спільних дій, підкресливши важливість консолідації.
"Ми закликаємо президента та всі фракції парламенту до єдності, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті та якісно провести мирні переговори", - зазначила вона.
За словами Тимошенко, країна стикається з високим рівнем корупції та "управлінським хаосом", наслідки яких відчувають громадяни. Очільниця "Батьківщини" вважає, що це позначається і на ситуації на фронті, і може вплинути на подальші переговори про мир.
"Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму житті. Ми не сприймаємо кадрові тасування як вихід із кризи. Якщо ми відповідальні люди, ми зобов’язані ухвалити рішення про об'єднання і вивести країну з хаосу", - заявила Юлія Тимошенко.
У Раді вимагають відставки Кабміну
Нагадаємо, опозиція сьогодні, 2 грудня, заблокувала трибуну у Верховній Раді, вимагаючи відставки уряду.
Це відбулося на вперше за останні тижні. Так, 18 листопада у Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністрів енергетики та юстиції на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".
Тоді ж лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її команда ініціює збір підписів за відставку уряду. Також вона закликала парламент взяти відповідальність за ситуацію в країні.